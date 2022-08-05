أوضحت جامعة الأميرة نورة، طريقة طلب تعديل القبول لتخصص آخر.

تعديل قبول التخصص:

وأشارت الجامعة، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أنه لطلب تعديل قبول لتخصص آخر، للمقبولات في الجامعة من قبول هذا العام بعد إصدار الرقم الجامعي، وستكون المفاضلة تنافسيًّا بين المتقدمات وفق معايير وشروط القبول والمتاح من المقاعد.

وقالت في تغريدة: “سيتم تثبيت الطالبة بالتخصص في حال تأكيد القبول في بوابة القبول الإلكتروني الموحد، ويلغى قبول من لم تؤكد في موعد أقصاه يوم الأحد 9 محرم 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 ظهرًا”.

الاستعلام عن النتيجة:

وأتاحت الاستعلام عن النتيجة، وتقديم طلب تعديل الرغبات على الرابط: هنا.