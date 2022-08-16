شهدت تركيا واقعة فريدة من نوعها؛ إذ أقبلت فتاة صغيرة على عض أفعى حتى قتلتها؛ كرد فعل على لدغ الأخيرة لها.

وكانت الطفلة ـ تبلغ من العمر عامين ـ تلعب في الحديقة الخلفية لبيتها؛ ففوجئت بوجود أفعى؛ ما دفعها للعب معها ومسكها في يدها إلا أنها لدغتها في شفتها؛ فقامت الطفلة بعضها حتى أردتها قتيلة.

لدغة الأفعى

وقد صرخت الفتاة من ألم إصابتها بلدغة الأفعى ليفاجأ الجيران بمشهد وجود الأفعى البالغ طولها نصف متر في فم الطفلة.

وقدم الجيران الإسعافات اللازمة للطفلة قبل نقلها للمستشفى؛ إذ تخضع للرعاية الطبية؛ إلا أن الأطباء قد أكدوا أن وضعها الطبي جيد.

وضعها الطبي جيد

وقال والدها محمد إركان، إنه كان في العمل عندما تعرضت ابنته للدغة الأفعى.

وأضاف: “أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل”.