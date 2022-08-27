توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والرياض، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

حركة الرياح السطحية

وأوضح المركز في تقريره أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.