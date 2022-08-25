حرص طلال عبسي لاعب النادي الأهلي على الاعتذار لجماهير النادي، بعد أن تسبب في هدف نادي القيصومة خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دوري يلو لموسم 2022/ 2023.
ماذا قال طلال عبسي ؟
وقال عبسي عبر حسابه في “تويتر”: “أعتذر منكم على هذا الخطأ.. وأعدكم أن أقدم الأفضل، في المواعيد القادمة”.
وتابع مدافع الراقي: “شاء القدر أن أكون سبب تعثر الفريق في مباراة القيصومة”
وطالبت جماهير النادي برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي بالكامل، مؤكدين أن تواجد المجلس سيؤدي لنتائج كارثية وهي إما البقاء في دوري يلو أو الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية.
وتمكن عبدالله المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب حميد جاوشي من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ92 مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات الراقي.
المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وسعى الراقي للفوز لضمان استقرار الفريق بعد الأزمات الفنية والإدارية التي مر بها ومن أجل السير على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.
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