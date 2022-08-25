حرص طلال عبسي لاعب النادي الأهلي على الاعتذار لجماهير النادي، بعد أن تسبب في هدف نادي القيصومة خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دوري يلو لموسم 2022/ 2023.

ماذا قال طلال عبسي ؟

وقال عبسي عبر حسابه في “تويتر”: “أعتذر منكم على هذا الخطأ.. وأعدكم أن أقدم الأفضل، في المواعيد القادمة”.

وتابع مدافع الراقي: “شاء القدر أن أكون سبب تعثر الفريق في مباراة القيصومة”

وطالبت جماهير النادي برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي بالكامل، مؤكدين أن تواجد المجلس سيؤدي لنتائج كارثية وهي إما البقاء في دوري يلو أو الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية.