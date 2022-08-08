وجه المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر طلبه لإدارة مسلي آل معمر، قبل مواجهة ألميريا الإسباني وديًا المرتقبة.

ويطمح جارسيا من إدارة النصر التحرك لضم الصفقة الرابعة بعد ضم كل من الكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي لويز جوستافو والإيفواري غيسلان كونان.

ماذا يريد جارسيا قبل ودية ألميريا ؟

يرغب المدرب الفرنسي كذلك في تحديد موعد لـ مباراة ودية ثانية مع ودية ألميريا، ويُفضل المدرب الفرنسي أن تكون مع فريق سعودي وذلك من أجل إدخال لاعبي النصر في الأجواء المحلية قبل انطلاق دوري المحترفين السعودي يوم 25 أغسطس الجاري.

أصفر الرياض كان تقابل مع أندية لاس بالماس وريال سرقسطة ومالاجا من إسبانيا وديًا ويستعد مساء اليوم لمواجهة فريق توريمولينوس الإسباني، ليكون رابع فريق إسباني يواجهه أصفر الرياض خلال معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية.

ورد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه حول إقامة مباراة بين أصفر الرياض وألميريا وديًا خلال الفترة المقبلة.

وقال آل معمر: ” لنا الشرف كسعوديين في إسبانيا وقريبًا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين”.