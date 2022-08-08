وجه محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق طلبًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بشأن الحارس أسامة المرمش.

وطلب نور خلال حسابه في Snap Chat من المدرب سانتو إشراك المرمش في المباريات المقبلة، كون الحارس الشاب صاحب الـ19 عامًا يمتلك موهبة كبيرة.

أداء فني مبهر من أسامة المرمش

وكان المرمش ظهر بأداء فني وبشخصية قوية في مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب للشباب التي تُوج بلقبها أمس على حساب منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وأشادت الجماهير السعودية بأداء المرمش منذ تألقه في مباراة السعودية واليمن حيث تصدى لـ 3 ركلات ترجيحية من المنتخب اليمني.

جدير بالذكر أن أسامة المرمش كان انضم إلى الاتحاد بصيف 2021 قادمًا من نادي التعاون.