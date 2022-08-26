تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الوحدة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي

ويحتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

النصر جاهز لانطلاقة قوية

واستعد النصر جيدًا لانطلاق الموسم، حيث خاض معسكرًا في إسبانيا، وتعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، بجانب أكثر من صفقة مميزة، ومن أبرزها؛ الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، غيسلان كونان وعبدالرحمن غريب.

كما يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا أمام الفرق الصاعدة في دوري المحترفين، حيث خسر مرتين فقط في آخر 20 مواجهة، ونجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وتعادل مرتين فقط، ما يحفز لاعبيه لتجاوز عقبة الوحدة.

الوحدة يسعى للظهور بشكل جيد

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من أوائل الأندية التي بدأت الاستعداد لدوري روشن السعودي، من حيث التعاقدات، بعد ضم الحارس المغربي منير محمدي، والمدرب برونو أكرابوفيتش.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكرًا في إسبانيا، ولعب خلاله 6 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين، إلا أن نتائجه جاءت مخيبة للآمال، حيث خسر 4 مرات، وفاز مرة وخسر أخرى.