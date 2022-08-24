على الرغم من أن المعظم يعاني من ألم في القدمين، وفي الغالب لا تستدعي هذه الآلام القلق، إلا أن طبيبًا كشف أنه في حال عانى الشخص من مجموعة من الأعراض بالقدم وكان مصابًا بمرض السكري، فعليه التوجه فورًا إلى المستشفى.

اعتلال العصب

ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”، من الضروري أن يعتني المصابون بالسكري أكثر من غيرهم بأقدامهم، لأنهم قد يعانون مما يعرف بـ”الاعتلال العصبي السكري”، وهو نوع من تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى تلف الأعصاب في مختلف أنحاء الجسم.

ويحدث الاعتلال العصبي السكري مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير الأعصاب في الجسم.

أعراض الإصابة بالاعتلال

ويعاني المصابون بهذه المشكلة الصحية من عدة أعراض هي الخدر والألم بالقدمين وكأن الإبر تنغرز في الجسم، والخطير في الأمر أنه عندما يفقد الشخص الإحساس في قدمه، فإنه لن يلاحظ في الغالب الجرح الذي يصيبه.

وينبغي على مرضى السكري مراقبة أي جروح أو تقرحات أو بقع حمراء أو بثور مليئة بالوسائل أو التشوهات التي تصيب الأظافر، لأنها تؤدي إلى الإصابة بعدوى أو تعفن الدم وربما تقود إلى بتر الأعضاء.

هجوم القدم

وقال استشاري الغدد الصماء والسكري مشتاق عبد الرحمن إنه يمكن الإشارة إلى هذا الأمر بـ”هجوم القدم”، لذا يجب على المريض أن يتوجه للمستشفى فورا قبل حدوث ذلك.

ولفت إلى أن المريض يأتي إلى المستشفى عادة بقدم حمراء متورمة، مصابة بتقرح ملتهب يمكن أن ينتشر بسرعة، ويمكن أن يؤدي إلى اعتلال صحته بشكل كبير، ويصيبه بما يعرف بـ”تعفن الدم”، وهو أحد الأسباب المؤدية إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، وقد يؤدي في حالة أقل خطورة إلى بتر الأقدام.

ودعا المصابين بالسكري أو من لديه اعتلال عصبي ويواجه خدرًا في القدمين أو وجود تقرح أو تورم هناك، إلى التوجه إلى المستشفى فورًا في هذه الحالة.