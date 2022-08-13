صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية إفريقية؛ بالشروع في نقل 297 ألف دولار، و5000 ريال سعودي، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى خارج المملكة.

وأوضحت إجراءات التحقيق، محاولة المتهم نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة للتمر، وجدت في حقيبته.

تهمة غسل أموال

كما كشفت الإجراءات عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة.

وصدر بحقه حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وسجنه لمدة سنتين، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته.

فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.

الإفصاح عن المبالغ

يذكر أن النيابة العامة أكدت في وقت سابق، ضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز ٦٠ ألف ريال حال مغادرة المملكة أو المرور بأي من منافذها.