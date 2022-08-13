نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اعترافات خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي.

1-اعترافات خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي،بتهريب الاسلحة من ميناء بندر عباس الايراني لموانىء الحديدة بإشراف الحرس الثوري،يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالاسلحة في تحدي سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالازمةاليمنية pic.twitter.com/OGsST2avo5 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 13, 2022

إشراف الحرس الثوري:

وأوضح الإيراني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الخلية متهمة بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانىء الحديدة بإشراف الحرس الثوري.

ولفت إلى أن هذا يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالأسلحة في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.