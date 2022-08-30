حذر علماء من أعراض ليلية تم رصدها لأحدث متغير للمتحور أوميكرون سلالة BA.5.

وكشف علماء من كلية “ترينيتي دبلن” في أيرلندا، أن سلالة BA.5، شديدة العدوى، تسبب أعراضًا كتلك التي تظهر للمصابين بالحمى أثناء نومهم.

التعرق ليلًا:

وأشار البروفيسور لوك أونيل إلى أن التعرق ليلًا قد يكون مؤشرًا على الإصابة بهذه السلالة التي ليست مميتة مقارنة بالمتغيرات والسلالات السابقة لأوميكرون.

وأضاف أونيل: “التعرق الليلي مؤشر على الإصابة بالسلالة التي ليست خطيرة لأننا اكتسبنا بعض المناعة وضعف الفيروس”.

وتابع قائلا: “إذا حصلت على التطعيم فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير، ولكن علينا إضافة التعرق الليلي لقائمة أعراض الإصابة بسلالة BA.5 من أوميكرون”.

دراسة تبين التفاصيل:

ووفق دراسة أجراها مركز “زوي كوفيد”، فإن المصابين بالسلالة الجديدة BA.5 هم أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50 في المائة من المعاناة من آثار كوفيد-19 الطويلة التي تسببها سلالات أخرى.

وأعطت بريطانيا، التي كانت أول دولة توافق على لقاح لكوفيد-19 في أواخر 2020، أول ضوء أخضر أيضًا الآن لجرعة تستهدف كلًّا من الفيروس الأصلي والسلالة أوميكرون المتحورة منه، منتصف الشهر الجاري.