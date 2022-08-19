وجه الناقد الرياضي رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها رئيس مجلس إدارة النادي، أنمار الحائلي خلال الساعات الماضية.

الحائلي يعلن رفع منع التسجيل والجماهير تنتقده

وأعلن أنمار الحائلي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إغلاق قضيتي بريجوفيتش وبيزيتش، ورفع عقوبة المنع من التسجيل بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعلى غير المتوقع، أبدت الجماهير غضبها الشديد من الحائلي، وأكدت أن إدارته سبب الديون المتراكمة، بسبب الصفقات غير الجيدة، وكان آخرها طارق حامد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عارف ينتقد تصيد الأخطاء لإدارة الاتحاد



وعلق جمال عارف قائلًا: “لست مع الذين وجدوا فرصة لانتقاد أنمار الحائلي بذلك الأسلوب الذي لا يعبر عن جماهير الاتحاد، ولست مع الذين وافقوا على أن عمل الإدارة سليم مية في المية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “هناك أخطاء ارتكبت أضاعت أكثر من بطولتين على الأقل كانت في المتناول.. انتقدوا الأخطاء وأنصفوا العمل الجيد بدون شخصنة”.

وأضاف: “هل هناك رئيس اتحادي لم يتعرض للانتقاد بداية بالأمير طلال شفاه الله مرورًا بعبدالفتاح ناظر وأحمد مسعود وعدنان جمجوم رحمهم الله واستمرارًا مع منصور البلوي وطلعت لامي والآن أنمار؟.. هذا أمر عايشته مع أولئك الرؤساء لكن تصيد الأخطاء والإساءات فهذا لا بد أن يرفضه جمهور الاتحاد فورًا”.

واختتم حديثه قائلًا: “متأكد أن أنمار لم يقصد جمهور العميد الوفي بالصياح.. أتصور أنه كان يقصد أولئك المندسين الذين لا يعجبهم أي عمل ويخرجون من أجل تكسير المجاديف.. أتمنى من أنمار أن يخرج بتغريده توضح المقصودين لأن الجمهور الحقيقي هم جماهير الوفاء والعشق للكبير الاتحادي”.