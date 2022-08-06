وثق مقطع فيديو متداول، اجتياح عاصفة ترابية أجزاء من الطريق السريع بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع لحظة هبوب العاصفة ودورانها متأثرة بالرياح بمنطقة الرياض؛ إذ بدت السماء مليئة بالأتربة.

رياح وأتربة

وحذر المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض، اليوم السبت، حتى السادسة مساءً.

وأوضح المركز في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر إلى أن المحافظات المتأثرة بالرياح النشطة والأتربة المثارة، هي: الأفلاج، الدائم، السليل، ووادي الدواسر.

أمطار غزيرة

وشهدت منطقة الرياض أمس وحتى فجر اليوم السبت، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في مستويات الرؤية الأفقية.

أظهرت مقاطع فيديو، أمس اجتياح عاصفة ترابية أجزاء من طريق الطائف الرياض بالقرب من مركز ظلم.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.