أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقرير الحالة المناخية على المملكة لعام 2021، والذي كشف أن عام 2021 كان الأكثر دفئا في السعودية خلال العقدين الماضيين.

بيانات 26 محطة أرصاد

وحسب التقرير، اعتمد التحليل على بيانات 26 محطة أرصاد مأهولة تابعة للمركز الوطني للأرصاد في 13 منطقة إدارية بالمملكة، شملت عدة بيانات منها، درجات الحرارة السطحية، وهطول الأمطار، الظواهر الغبارية والترابية وظروف الجفاف.

ارتفاع درجة مئوية عن المعدل الطبيعي

وأوضح التقرير أن متوسط درجات الحرارة على المملكة لعام 2021 ارتفع بمقدار درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في العقدين الماضيين من 1991-2020، مما يجعلها ثاني أكثر الأعوام دفئًا على المملكة، بينما كان عام 2010 هو أكثر الأعوام حرارة خلال الفترة بأكملها.

زيادة الأيام الدافئة

وأظهر التقرير زيادة عدد الأيام الدافئة وانخفاض الليالي الباردة بشكل مؤثر في عام 2021 مقارنة بالمعدل الطبيعي وذلك في جميع أنحاء المملكة، إذ لاحظ التقرير تناقص عدد الليالي الباردة تدريجيًا منذ عام 1985.