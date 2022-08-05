يبدو أن نجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالرحمن غريب يقترب من النصر

ويرغب عبدالرحمن غريب في الرحيل بعد هبوط النادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لضمان المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وأكدت تقارير، اليوم الجمعة، أن النجم الأهلاوي اقترب من الانضمام إلى النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، ليصبح اسم عبدالرحمن غريب ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال أحمد المنصوري: “صفقة عبدالرحمن غريب بتحل أزمة كبيرة جدًا بموضوع الأجانب.. الله يتمم على خير”، وكتب آخر: “غريب أول الصفقات المحلية لنادي النصر، سيحسم الأمر بشكل كامل خلال يومين”.

الأهلي يستعد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم الاستعداد للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث عاد للتدريبات الجماعية قبل أن يُغادر لمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، كما أنه الوحيد الذي حصد ثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم واحد عام 2016.