يبدو أن النجم عبدالرحمن غريب حسم وجهته الجديدة بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

عبدالرحمن غريب يرغب في الانتقال للهلال

وكشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عن الوجهة المفضلة للاعب الأهلي، وقال: “عبدالرحمن غريب قال لوكيله.. الهلال أو اللعب في دوري يلو”.

ويرغب عبدالرحمن غريب في الرحيل بعد هبوط الأهلي، لضمان المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، وفي مقدمتهم النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يستعد لدوري يلو

على الجانب الآخر، تطمح الجماهير في تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري يلو بالموسم الرياضي الجديد، والعودة سريعًا إلى دوري المحترفين بعد الهبوط للمرة الأولى في تاريخ الراقي.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري يلو، يوم 24 من شهر أغسطس، بمواجهة نظيره القيصومة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.