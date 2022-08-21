يبدو أن انتقال عبدالرحمن غريب لنادي النصر، سيمنع الهلال من الموافقة على رحيل أحد نجومه في صيف العام الحالي.

وكان الهلال فكّر في ضم غريب من الأهلي مقابل الموافقة على رحيل سالم الدوسري، لكن انتقال غريب لـ النصر سيجعل الهلال يرفض بأي شكل الموافقة على رحيل سالم الدوسري وسط اهتمام من فنربخشة التركي بالتعاقد معه.

كذلك منع الهلال من تسجيل الصفقات بسبب العقوبات الموقعة عليه في قضية كنو، سيجعل أزرق الرياض يُبقي على كل نجومه حتى صيف العام المقبل.

النصر يُنقذ الهلال في صفقة عبدالرحمن غريب

وفي وقت سابق، كشف القانوني أحمد الأمير عن أن الهلال كان سيتضرر بشكل كبير لو تعاقد مع اللاعب عبدالرحمن غريب بدلًا من النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “انتقال اللاعب أوقف كل المحاولات غير القانونية في انتقاله والتي كانت ستتسبب في إيقافه وتغريمه وإيقاف النادي الراغب فيه، أنا أنقذك بالقانون، كوبري الانتقالات كان سوف يتسبب في إيقافك على الأقل فترة أخرى، الحمد لله على نعمة العلم والعقل”.

الهلال لم يضم أي صفقة حتى الآن

ويُعد الهلال النادي الوحيد الذي لم يُعلن حتى الآن عن ضمه لأي صفقة في صيف 2022 بسبب العقوبة الموقعة عليه نتيجة قرارات غرفة فض المنازعات التي أُصدرت في مايو الماضي.