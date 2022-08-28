يُخيم الغموض على موعد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالعزيز البيشي للمشاركة في المباريات الرسمية.

عبدالعزيز البيشي يغادر لإسبانيا:

ويُغادر عبدالعزيز البيشي، اليوم الأحد، إلى إسبانيا من أجل عرض إصابته على أحد الأطباء الكبار، بعدما عاودته آلام الركبة مرة أخرى، على أن يغيب لمدة 30 يومًا، في حالة خضوعه لعملية جراحية، وذلك وفقًا للإعلامي علاء سعيد.

وأجرى عبدالعزيز البيشي عملية تنظيف الركبة، وسافر إلى معسكر الفريق الذي أُقيم في النمسا، وخضع طوال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي وإعدادي قبل أن تتجدد إصابته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يتجاوز العدالة ويستعد للاتفاق:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفرق التي فازت في الجولة الأولى، ويطمح في مواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.