يواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالعزيز البيشي برنامجه التأهيلي، في المعسكر الإعدادي بالنمسا.

عبدالعزيز البيشي يواصل التأهيل

وأنهى عبدالعزيز البيشي المرحلة التأهيلية الأولى التي استمرت لأسبوعين، على أن يبدأ المرحلة الثانية لمدة 14 يومًا أيضًا، لتجهيزه جيدًا للعودة إلى الملاعب سريعًا.

وأجرى عبدالعزيز البيشي عملية تنظيف الركبة في مدينة الرياض، وسافر إلى معسكر الفريق في النمسا، لاستكمال برنامجه التأهيلي والإعدادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، أملًا في الظهور بشكل مميز، والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في النمسا، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 13 أغسطس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).