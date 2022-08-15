ألمح اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم نادي النصر إلى إمكانية عودته للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ونشر عسيري صورة له عبر خاصية ” القصص” في موقع ” الإنستجرام” وهو بقميص الأهلي، مما جعل جماهير الراقي تتمنى عودته لصفوف الفريق والتألق في ” دوري يلو” مع وجود عبدالرحمن غريب.

عبدالفتاح عسيري قريب من مغادرة النصر

وجاءت الصورة بالتزامن مع التقارير التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا وافق على رحيل عسيري إما بالبيع أو الإعارة من صفوف النصر.

ولم ينجح عبدالفتاح عسري في التألق مع النصر منذ الانضمام له في عام 2020، حيث حاول أصفر الرياض إعارته في أكثر من مناسبة ولكن دون فائدة بسبب راتبه المرتفع.

وقد يرحب الأهلي بعودة عسيري لتقوية صفوف الفريق من أجل العودة سريعًا لدوري المحترفين.