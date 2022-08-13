أثار عبدالله رديف، لاعب نادي الهلال، قلق مهاجمي أزرق الرياض، بعدما أكد جاهزيته لتمثيل الفريق الكروي الأول.

وكان رديف تألق مع المنتخب السعودي للشباب في بطولة كأس العرب للشباب، حيث سجل 6 أهداف في البطولة.

إلى ماذا يطمح عبدالله رديف ؟

وأعرب رديف عن رغبته في الفوز بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، وأشار إلى أنه يريد المشاركة بكأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل مع المنتخب السعودي.

يذكر أن قائمة الهلال تشهد تواجد كل من النيجيري أوديون إيغالو وصالح الشهري وعبدالله الحمدان والمالي موسى ماريجا والبرازيلي ميشيل ديلجادو.

سيواجه الهلال في الجولة الأولى من دوري المحترفين، فريق الخليج بطل دوري يلو.