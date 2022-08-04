خطف مهاجم المنتخب السعودي، عبدالله رديف الأنظار إليه بعد تألقه اللافت ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

عبدالله رديف يسعى لهز الشباك

ونجح عبدالله رديف في تسجيل 6 أهداف ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب للشباب، منها هدف ضد موريتانيا، وهاتريك أمام العراق، قبل أن يهز شباك فلسطين بثنائية، فيما غاب عن التسجيل في مواجهة اليمن.

وتمكن عبدالله رديف صاحب الـ19 عامًا من معادلة هدافي نسختين سابقتين من البطولة دون أن يلعب المباراة النهائية، وهما؛ التونسي سيف الدين الجزيري في 2012 والمغربي محمد راديد في 2021.

ويأمل رديف في مواصلة تألقه بالنهائي، وتحقيق إنجاز مميز، حيث إنه يحتاج إلى هدفين لمعادلة العراق أحمد راضي الهداف التاريخي للبطولة في النسخة الأولى بـ8 أهداف، يليه علاء كاظم بـ7 أهداف في 1989.

الأخضر يتجاوز فلسطين ويواجه مصر

ولعب المنتخب السعودي ضد فلسطين بالأمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، ونجح الأخضر في تحقيق فوز عريض بخماسية دون رد، ليضرب موعدًا مع مصر في المباراة النهائية.