جددت وزارة الحج والعمرة، التأكيد على شروط إصدار التصاريح للعمرة، مع استمرار موسم عام 1444هـ.

وردت الوزارة، على استفسار بشأن مدى تواجد شرط لإصدار تصريح لأداء العمرة الآن.

شروط إصدار تصريح العمرة

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق اعتمرنا بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وانطلق موسم العمرة مع بداية شهر محرم من 1444هـ، حيث تتيح وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق.

إتاحة العمرة لجميع التأشيرات

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت أمس، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

تأشيرة العمرة

وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة .