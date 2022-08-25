يتنافس ناديا الشباب والاتحاد على ضم أحد نجوم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ويمر الراقي بفترة صعبة من الناحيتين الفنية والإدارية مما دفع العديد من اللاعبين للرحيل عن الراقي مثل السوري عمر السومة وعبدالرحمن غريب.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله المجحم عبر حسابه في “تويتر”: “حسب مصدري علي الأسمري قال لإدارة النفيعي إنه يبي اللعب في دوري المحترفين، وكيل اللاعب أحضر له عرضي الشباب والاتحاد، وهناك اتصالات من إدارة الراقي لكن اللاعب لم يُجب”.

نجم الأهلي غاب عن مباراة القيصومة:

وكان علي الأسمري غاب عن مباراة القيصومة بعد حصوله على إذن من الجهازين الفني والإداري بـ الراقي.

وفي وقت سابق، وبحسب الأنباء المتداولة فإن أحد لاعبي نادي الاتحاد قام بالتفاوض سرًّا مع أحد علي الأسمري أثناء سريان عقده وقد وثق لاعب الراقي بعضًا من تفاصيل المفاوضات وأخبر بها إدارة ماجد النفيعي فورًا وفقًا لـ حساب “شبكة الأهلي” في “تويتر”.