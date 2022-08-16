لازال الغموض يُسيطر على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم انطلاق منافسات البريميرليج رسميًا.

المشاركة في دوري أبطال أوروبا

وكان كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل بالميركاتو الحالي، لرغبته في الانضمام لفريق يُشارك في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتلق أي عرض من ناد كبير، لعدة أسباب أبرزهم راتبه الضخم والذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

جدل بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

ولفتت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حالة إزعاج كبيرة من زملاء كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تصريحاتهم بشأن أهمية وجوده في الفريق كنجم كبير.

وتابعت: “وكيل رونالدو حاول عرض خدمات اللاعب على تشيلسي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، لكن ليس هناك أي اهتمام من جانبهم بضمه حتى الآن، وأن العرض الوحيد المتاح أمام كريستيانو حاليًا قدمه أحد أندية السعودية”.

وفور عودة أنباء تفاوض أحد الأندية السعودية مع رونالدو، توقعت الجماهير أن العرض من الهلال أو النصر، فيما أكد البعض الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صعوبة حسم الصفقة.