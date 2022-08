بحضور نجوم الفيلم وصنّاعه، أقامت “مجموعة MBC” حفل استقبال للفيلم السعودي “سكة طويلة” في العاصمة الرياض، تخللّه عرض أول حصري أمام كوكبة من المدعوّين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وحشد من أهل الصحافة والإعلام.

تخلّل الحفل الذي أقيم في “موفي سينما” مرور نجوم الفيلم على السجادة الحمراء، فيما ينطلق “سكة طويلة” في صالات العرض السعودية اعتبارًا من 25 أغسطس، وهو من بطولة فاطمة البنوي، براء عالم، وإخراج عمر نعيم.

قصة سكة طويلة

تدور أحداث الفيلم، الذي يأتي بالشراكة بين كل من “استوديوهات MBC” و”إيمج نيشن – أبوظبي” في الإنتاج و”فرونت رو” في التوزيع، حول مريم وشقيقها ناصر اللذيْن يقرران السفر من السعودية إلى أبوظبي عبر الطريق الصحراوي بعد تفويت رحلة الطائرة.

وعلى الرغم من عدم الوفاق بينهما، يجدان نفسيهما مضطريْن للقيام بتلك الرحلة الطويلة معًا، حيث تفاجئهما على الطريق سيارة غامضة تحاول إلحاق الأذى بهما.

صراع على البقاء

صراع على البقاء بين مريم وناصر من جهة، والسيارة المريبة وسائقها من جهةٍ أخرى، يتخلّله مطاردات وأحداث مليئة بالأكشن والتشويق وحبس الأنفاس، مما يدفع الشقيقين لتخطي الخلافات القائمة بينهما للتغلب معًا على الكابوس الذي يلاحقهما على الطريق.

جدير بالذكر أن مخرج العمل عمر نعيم سبق له العمل في أفلام هوليوودية مثل The Final Cut الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، و The Becoming عام 2020، وغيرها.