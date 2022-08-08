لا يزال نادي Barcelona الإسباني مهتم بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك سيلفا أمس أساسيًا في مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد أمس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وشارك احتياطيًا.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن برشلونة يستعد لـ تقديم عرض أول لضم البرتغالي، حيث يسعى الفريق الإسباني إلى إنهاء الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات.

رئيس Barcelona يصدم سيلفا

وفي وقت سابق، ألمح خوان لابورتا رئيس نادي Barcelona إلى أن فريقه غير مهتم بضم اللاعب برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي لقوة العلاقات بين برشلونة ومانشستر سيتي على حد وصفه.

وتحدث لابورتا لـ شبكة CBS قائلًا: ” سيلفا لاعب جيد للغاية ولكنني أحترم العلاقة بيننا وبين مانشستر سيتي، ولدي الكثير من الأصدقاء هناك في الفريق الإنجليزي”.

ويلعب اللاعب البرتغالي صاحب الـ 27 عامًا مع فريق مانشستر سيتي منذ عام 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

وتُوج سيلفا مع فريق مانشستر سيتي بـ 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب وحيد في كأس إنجلترا ولقبين في كأس الدرع الخيرية، واحتلال وصافة دوري أبطال أوروبا.

وشارك برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي يوم السبت قبل الماضي في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي ضد ليفربول.