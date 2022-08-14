اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

تكرار الاعتداءات على المسجد الأقصى

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى تعرض المسجد الأقصى لاقتحام المستوطنين يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في ظل حماية من الشرطة الإسرائيلية.

منع المصلين من أداء صلاة الجمعة



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أمس الجمعة أن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس وداخل أراضي الـ 48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وعقب انتهاء الصلاة في الأقصى وباقي المساجد الفلسطينية، أدي المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة ونابلس، الذين ارتقوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وشهداء فلسطين كافة.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصدياً لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.