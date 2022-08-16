اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





جهة المغاربة

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

اقتحامات متكررة

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

اقتحام مخيم الدهيشة

وفي سياق متصل؛ أصيب فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما تم أسر ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريحات لشهود عيان أكدوا أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مع أدى إلى إصابة خمسة شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت أن الاحتلال خلال اقتحامه المخيم اعتقل مراد موسى عبد الغفار (20 عاماً)، وزيد سمير صدوق (19 عاماً)، ومحمد إياد المصري (20 عاماً)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغًا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.