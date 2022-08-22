اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



مشهد متكرر

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “الهيكل” المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه.

اعتقالات وتدمير

وفي جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة، غالبيتهم من محافظة بيت لحم.

وذكر شهود عيان لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال حطمت خلال اقتحامها المخيم عددًا من مركبات المواطنين المصطفة على طول الشارع الرئيسي.