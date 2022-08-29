اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول “هيكلهم” المزعوم.

اقتحامات يومية

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يومياً على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.