أكد عضو النيابة السابق مسفر العاطفي أن العروض الوهمية لبيع السيارات في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متكررة وبمبالغ كبيرة.

فيديو | عضو النيابة السابق مسفر العاطفي: العروض الوهمية لبيع السيارات في مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت متكررة وبمبالغ كبيرة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/AAM8ms8HoK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2022

احتيال مالي:

وتابع العاطفي في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن المقلق والمزعج هو أن الاحتيال المالي يأخذ صورًا مختلفة، ومنها التداول الإلكتروني الوهمي، وهناك قضايا تأتي إليه بمبالغ كبيرة.

النيابة تحذر:

وحذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.

وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.

وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.