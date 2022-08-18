أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة ‏تدشين موقعها الإلكتروني في هويته الجديدة، ‏والذي يضم محتوى مطوّراً وتصميماً فريداً، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، والوصول السريع للعديد من المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات زوّاره.

خدمات موقع عقارات الدولة

ويعرّف الموقع الجديد بالهيئة ومهامها ‏الموكلة لها، ‏وإستراتيجيتها، وبرامجها، ومشاريعها، ومبادراتها ‏التي أطلقتها في ضوء رؤية المملكة 2030، كما يضم مجموعة من التبويبات، شملت نبذةً تعريفية عن الهيئة، وخدماتها الإلكترونية، وأخبارها، وعدداً من الأرقام والمنجزات المتحقّقة، إضافةً إلى صفحة خاصة بالإعلانات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة باستمرار، كما يبيّن الموقع قنوات التواصل ومنصات مواقع الشبكات الاجتماعية.