لازالت أزمة محمد كنو تُسيطر على الوسط الرياضي، حيث أصبح مسؤولون بنادي الهلال مهددين بتوقيع عقوبات خلال الفترة المقبلة.

مسؤولون بالهلال مهددون بالعقوبات

وأثار القانوني أحمد الشيخي حالة من الجدل، وقال: “لجنة الاحتراف بصدد إصدار عقوبات على مسؤولين بالهلال بسبب قضية الكابتن كنو، وذلك في حالة تثبيت مركز التحكيم لقرارات غرفة فض المنازعات”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ستشتمل العقوبات على غرامات وإيقافات، وسيتاح للمتضررين الاستئناف مرةً أخرى أمام مركز التحكيم.. بالتوفيق للسادة بالناديين وللاعب وللجنة”.

تفاصيل الأزمة

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقرر الزعيم التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، وسيتم عقد جلسة استماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).