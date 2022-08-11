كشف القانوني أحمد الشيخي عن أن عقوبة نادي الهلال في قضية محمد كنو سوف تستمر حتى وإن كان ثبت تورط نادي النصر بالتفاوض مع اللاعب قبل دخوله للفترة الحرة.

وكانت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في الأول من مايو الماضي حرمان الهلال من قيد الصفقات لفترتي انتقالات بالإضافة إلى إيقاف كنو 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم.

نادي النصر سيُعاقب دون إلغاء عقوبة الهلال:

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “سؤال متكرر، ماذا لو ثبت أن أصفر الرياض تفاوض مع كنو قبل الفترة الحرة؟، يُعاقب أصفر الرياض وكنو من الاحتراف وسيتم تطبيق نفس المواد التي طُبقت بقضية التسجيلات وتبقى عقوبة الهلال قائمة ولا تُلغى لأن التفاوض قبل الفترة الحرة”.