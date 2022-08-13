كشف مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان اللحيدان العلامات التي تظهر على متعاطي مادة “الشبو” المخدرة.

أعراض تعاطي الشبو:

وأكد خلال لقاء إلى برنامج “إم بي سى في أسبوع”، أن هذه المادة تحفز الجهاز العصبي الحركي لدى الإنسان، فيقوم بتصرفات غير معهودة، وربما الثرثرة بالكلام لفترات مستمرة، وقيادة عنيفة.

قلة نوم وضعف الشهية:

وأكد أن هناك حالات عامة لمتعاطي “الشبو” تتمثل في قلة النوم وضعف شهية، وانفعالية زائدة وممارسة الضرب والاعتداء، ويغلب عليه النحافة الزائدة عن الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه المادة تؤثر على عظام الإنسان، لذا تجد من يتعاطى يظهر بفارق عمري أكبر، كما أن هناك تصاعدًا في أعداد تعاطي مادة “الشبو” المخدرة، والسبب قلة الوعي بخطورة تعاطيها.