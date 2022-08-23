أظهر مقطع فيديو متداول لحظة غرق يخت فاخر بطول 130 قدمًا، قبالة سواحل إيطاليا بعد أن أبحر من جاليبولي إلى ميلانسو في صقلية طوال الليل يوم السبت الماضي.

وأشارت جريدة الديلي ميل إلى أن قبطان السفينة وجه نداء استغاثة بوجود ثقب في مؤخرة اليخت ودخول الماء إليه.

وظهر اليخت يميل على جانبه ثم غرق نصفه الأخير ثم اختفى تمامًا.

وبالرغم من اختفاء اليخت في الماء؛ إلا أن قوات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ الركاب وجميعهم من الجنسية الإيطالية وتم إخراجهم إلى بر الأمان.