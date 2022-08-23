أظهر مقطع فيديو متداول لحظة غرق يخت فاخر بطول 130 قدمًا، قبالة سواحل إيطاليا بعد أن أبحر من جاليبولي إلى ميلانسو في صقلية طوال الليل يوم السبت الماضي.
— Baher Esmail (@EsmailBaher) August 23, 2022
وأشارت جريدة الديلي ميل إلى أن قبطان السفينة وجه نداء استغاثة بوجود ثقب في مؤخرة اليخت ودخول الماء إليه.
وظهر اليخت يميل على جانبه ثم غرق نصفه الأخير ثم اختفى تمامًا.
وبالرغم من اختفاء اليخت في الماء؛ إلا أن قوات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ الركاب وجميعهم من الجنسية الإيطالية وتم إخراجهم إلى بر الأمان.
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