رفض المدافع علي البليهي عرضًا من نادي الهلال لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

علي هبة :#الهلال قدم 4.5 مليون للبليهي لكنه "رفض" .. وبنسبة كبيرة سيغادر إلى الأصفرين #الاتحاد أو #النصر ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@alihibah pic.twitter.com/k6gUqtcNuO — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 11, 2022

وكشف الناقد الرياضي ” علي هبة” خلال حديثه لـ برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية أن البليهي رفض تجديد العقد مقابل 4 ملايين ونصف المليون ريال سنويًا وسيكون أقرب بالانضمام إما لـ الاتحاد أو النصر خلال الفترة المقبلة.

متى يدخل علي البليهي الفترة الحرة ؟

وسيدخل البليهي الفترة الحرة مع الهلال في 28 أغسطس 2022، أي أنه يحق له في ذلك الوقت، التوقيع على عقود انضمامه إلى أي فريق آخر، دون العودة إلى مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل.

ويرغب البليهي في نيل عرض مالي سنوي أكبر من 4 ملايين ونصف المليون ريال كما يريد عقد بمدة أكبر من موسم للتجديد.

ويلعب البليهي مع الهلال منذ 2017، قادمًا من الفتح، حيث حصل مع زعيم العاصمة الرياض، على 9 بطولات رسمية، محليًا وقاريًا.