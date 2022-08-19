أكد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة العراقي أن لقاءه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

العلاقات التاريخية الوثيقة

وغرد الحكيم بعد اللقاء بالقول: التقينا في مستهل زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكدنا في اللقاء على العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوثيقها.

وتابع: أشرنا إلى أهمية التكامل بين البلدين الشقيقين الجارين ومردوده الإيجابي على مختلف قطاعات التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي لاسيما أن البلدين يمثلان ثقلًا اقتصاديًا إقليميًا ودوليًا. وأشدنا بالخطط التنموية لسمو ولي العهد لاسيما رؤية المملكة 2030 وانعكاسات تلك الخطط الإيجابية على دول الإقليم عامة والعراق خاصة.

حل الأزمة العراقية

كما تطرقنا إلى تطورات الساحة العراقية وأكدنا أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي في العراق.

وأضاف: وشددنا أن الحلول لا بد أن تبقى عراقية دون أي ضغوطات خارجية إقليميًا، كما أشدنا بالهدنة الإنسانية في اليمن مع ضرورة تثبيتها ووضع حلول نهائية لأزمة هذا البلد العربي الذي طالت معاناته.

لقاء ولي العهد والحكيم

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، استقبل في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.