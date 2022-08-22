يواجه رئيس وزراء باكستان المقال عمران خان تهمًا تتعلق بالإرهاب بعدما وجه للأجهزة الحكومية اتهامات بأنها قامت بتعذيب أحد مساعديه وتعنيفه دون وجه حق.

تصاعد الأمور في باكستان

ووجهت الشرطة الباكستانية اتهامات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب ردًا على اتهامه لها.

وتصاعدت حدة التوترات في البلاد؛ إذ تجمع أنصار الزعيم الباكستاني السابق خارج منزله وتعهدوا “بالاستيلاء” على العاصمة، في حال اعتقاله.

وفتحت الشرطة التحقيق مع لاعب الكريكيت، السابق بعدما اتهم، السلطات بتعذيب مساعده المقرب، الذي احتجز بتهم التحريض على الفتنة.

وظل خان منتقدًا صريحًا للحكومة والجيش في البلاد منذ الإطاحة به من سدة السلطة في أبريل.