يواجه رئيس وزراء باكستان المقال عمران خان تهمًا تتعلق بالإرهاب بعدما وجه للأجهزة الحكومية اتهامات بأنها قامت بتعذيب أحد مساعديه وتعنيفه دون وجه حق.
تصاعد الأمور في باكستان
ووجهت الشرطة الباكستانية اتهامات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب ردًا على اتهامه لها.
وتصاعدت حدة التوترات في البلاد؛ إذ تجمع أنصار الزعيم الباكستاني السابق خارج منزله وتعهدوا “بالاستيلاء” على العاصمة، في حال اعتقاله.
وفتحت الشرطة التحقيق مع لاعب الكريكيت، السابق بعدما اتهم، السلطات بتعذيب مساعده المقرب، الذي احتجز بتهم التحريض على الفتنة.
وظل خان منتقدًا صريحًا للحكومة والجيش في البلاد منذ الإطاحة به من سدة السلطة في أبريل.
إقالة عمران خان
وتمت الإطاحة برئيس الوزراء السابق من السلطة، بعدما صوت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته بسبب ضعف الأداء العام للحكومة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.
وبذلك، أصبح عمران خان أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان يتم إزالته من منصبه من خلال اقتراح سحب ثقة، وبعد أن أُطيح به، استقال المدعي العام لباكستان خالد جاويد من منصبه.
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