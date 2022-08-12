أكد السوري عمر السومة لاعب نادي العربي القطري أنه لا يزال يشعر بالصدمة، وذلك بعد رحيله عن الأهلي وانضمامه للنادي القطري.

وكان السومة ساهم في فوز فريقه الجديد العربي على نادي الريان بنتيجة 2-1 في الدوري القطري اليوم الخميس كأول مباراة يخوضها مع العربي بعد استمراره لـ 8 سنوات مع الراقي.

تطلعات عمر السومة مع العربي

وقال السومة متحدثًا لـ قناة ” الكأس” القطرية: “رحلت عن الأهلي بعد فترة ليست بالطويلة لمدة 8 سنوات ولازلت أشعر بالصدمة، لا شك أنني في تحد جديد مع نادي العربي وأرغب دائمًا في أن أقدم كل ما لدي من أجل فريقي الجديد”.

يذكر أن السومة يلعب مع نادي العربي على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم رياضي واحد.