سيواجه نادي العربي القطري بقيادة نجمه السوري عمر السومة نادي النصر وديًا بعد غد؛ وذلك في إطار استعداد أصفر الرياض للموسم الرياضي الجديد.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن أصفر الرياض سيواجه العربي القطري بعد غد ثم يواجه أصفر الرياض، نادي الرائد يوم 21 أغسطس الجاري.

عمر السومة ينضم لـ العربي على سبيل الإعارة لمدة موسم

وكان السومة رحل عن صفوف النادي الأهلي بعد هبوطه لـ دوري يلو لينضم لنادي العربي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

يذكر أن السومة كان ساهم في فوز فريقه الجديد العربي على نادي الريان بنتيجة 2-1 في الدوري القطري الخميس الماضي كأول مباراة يخوضها مع العربي بعد استمراره لـ 8 سنوات مع الراقي.

وقال السومة متحدثًا لـ قناة ” الكأس” القطرية: “رحلت عن الأهلي بعد فترة ليست بالطويلة لمدة 8 سنوات ولازلت أشعر بالصدمة، لا شك أنني في تحد جديد مع نادي العربي وأرغب دائمًا في أن أقدم كل ما لدي من أجل فريقي الجديد”.