تتولى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين استقبال وتمرير البلاغات الإلكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن والتأكد من معالجتها على الفور، وفق منظومة عمل تراعي مستجدات الخطط التنظيمية وعوامل تحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام.

عمل على مدار 24 ساعة:

ولإدارة المنظومة الرقابية داخل غرف العلميات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام على مدار (24) ساعة يعمل ما يزيد على (50) موظفًا على توسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه عبر العديد من الوسائل التقنية منها نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة والرقم الموحد (1966) ورقم واتساب خاص باستقبال البلاغات الإلكترونية، حيث يولى القائمون على المنظومة الرقابية اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عاملًا مهمًّا في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام.

عمليات رصد البلاغات:

وتتم عمليات الرصد في غرف عمليات التحكم والسيطرة بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وعبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية والإجراءات الفعالة يقودها شباب سعودي مؤهل يعمل عبر شاشات المراقبة الميدانية وما يزيد على (600) جهاز لاسلكي لرصد البلاغات لضمان منظومة الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

وتواصل الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة استحداث الخطط والبرامج التطويرية للمنظومة الرقابية بالمسجد الحرام وفق معطيات تعمل على تسهيل مهام العاملين بالميدان، وتحقيق أعلى معايير السرعة والجودة في نقل المعلومة من المتصل إلى الجهات والإدارات المختصة بالمسجد الحرام، كذلك الاستجابة للمتغيرات وتقلبات الطقس بشكل سريع ووفق الآليات التي وضعت لإدارة المنظومة الرقابية بالمسجد الحرام.