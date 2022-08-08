كشف عم المتوفين بوادي الجربوع في الحناكية عن تفاصيل وفاتهم غرقًا في مياه الأمطار التي تجمعت في الوادي.

فيديو | عم المتوفين في وادي الجربوع في الحناكية: المتوفون تفاجأوا بانزلاق في التربة بسبب غزارة الأمطار أدت لوفاتهم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NhaDc4jyUh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2022

تفاصيل حادث وادي الجربوع

وقال في مداخلة مع قناة الإخبارية إن المتوفين تفاجأوا بانزلاق في التربة بسبب غزارة الأمطار ما أدى إلى غرقهم في مياه الوادي.

وأضاف أن الشباب المتوفين كانوا قادمين مع المياه وكانت كمية المياه ضحلة تصل حتى الركبة لكنهم تفاجأوا بوجود انهيار أرضي ولم يتمكنوا من مقاومة شدة الانزلاق.

وكان الدفاع المدني أعلن أمس عن انتشال 4 جثث لأشخاص غرقوا في مستنقع مائي بوادي الجربوع في الحناكية.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق (4) أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة.