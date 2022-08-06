كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس على المملكة حاليًّا، لافتًا إلى وجود عواصف رعدية ممطرة ومبرقة على عدة أماكن.

عواصف رعدية مبرقة ممطرة:

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حالة السماء الآن 05:15.. عواصف رعدية ممطرة ومبرقة على أجزاء من مناطق غربي الجوف وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي”.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.