تشهد 9 مناطق من المملكة عواصف رعدية ممطرة ومبرقة خلال الساعات المقبلة بحسب ما كشفت عنه خرائط الطقس.

وتوقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تستمر هذه الحالة على أجزاء من مناطق غربي الجوف، حائل وتبوك والمدينة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وغربي الرياض وجنوب غربي القصيم.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة، وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما لازالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.