رأى المتخصص في الشأن العقاري خالد المبيض، أن السوق العقارية في المملكة شهدت موجة تصحيح طبيعية وإيجابية، وهو أمر حتمي في جميع القطاعات والاقتصادات بسبب موجة التضخم.

المتخصص في الشأن العقاري خالد المبيّض يوضح حقيقة الجدل القائم بين العقاريين حول انخفاض العقارات @khaledalmobid#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/7n2CJT6Svo — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 13, 2022

مشكلة التضخم:

وتابع خلال مداخلة إلى برنامج MBC في أسبوع على قناة MBC أن مشكلة التضخم موجودة في جميع اقتصاديات العالم بسبب كورونا وارتفاع تكاليف مواد البناء.

كما رفض المبيض تسمية ما حدث بالانهيار، حيث إن ما حدث هو موجة تصحيح طبيعية، وخاصةً وأن الانخفاض في عدد الصفقات أمر متوقع مع ارتفاع أسعار الفائدة وقلة عدد المشترين، وهو نتيجة طبيعية لمرحلة الكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات في أسعار مواد البناء وهجرة الأيدي العاملة مع بداية ظهور كورونا.

عوامل تحدد أسعار العقارات:

وعن العوامل التي تحدد أسعار العقارات، أشار المبيض إلى أن العرض والطلب يأتي في مقدمة هذه العوامل، مشيرًا إلى أن المنتجات التمويلية منخفضة التكلفة قد حسنت الكثير من الطلب وزاد حجمه وتم تدعيمه، وفي المقابل هناك محدودية في العرض ما أدى لارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.