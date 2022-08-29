قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب نصيحة هامة لأولياء الأمور، بشأن ضرورة أن يكون الأبناء قادرين على قراءة وفهم النص القصير بحدود 80 كلمة.

فقر التعليم:

وقالت تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “أعزاءنا الأمهات والآباء مع نهاية الصف الثالث الابتدائي؛ يجب أن يكون ابنك أو ابنتك قادرًا على قراءة وفهم نـص قصيـر بحدود 80 كلمة، وإن لم يستطع ذلك فهو يعاني من فقر التعلم، مما سيؤثر على اكتسابه المهارات في جميع المواد الدراسية”.

عوامل لحماية الأطفال من فقر التعلم:

ولفتت الهيئة إلى ضرورة التركيز على 4 عوامل لحماية الأطفال من فقر التعلم، وهي:

1 – زيارة المكتبات العامة والاستفادة من الأنشطة التي تقدمها.

2 – تهيئة المنزل بالكتب المناسبة والمكان الجيد للقراءة والاطلاع.

3 – أهمية تخصيص ساعات للقراءة الخارجية، إضافة إلى حصص القراءة في المدرسة.

4 – أن يقرأ أطفالك لك قصة قبل النوم وتناقشهم في أحداثها وتتأكد من فهمها.