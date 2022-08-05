تواصل موجة الأمطار تأثيرها على مدينة جدة؛ إذ تعرضت صباح اليوم لأمطار خفيفة؛ في إطار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

ووثق مغردون لحظات هطول الأمطار على بعض الأماكن في جدة؛ إذ عاودت سقوطها بعد توقفها طوال اليوم وتزايد درجة الرطوبة في الجو.

كما تزايدت شدة الأمطار في بعض الأماكن؛ وسط تمنيات الأهالي بتكرار ليلة الأمس بأجوائها الممطرة، وسمائها المليئة بالبرق.

اللهم مع نزول المطر أنزل علينا راحة وسعادة وتوفيق وتيسير

اللهم إني أسألك بعدد قطرات هذا المطر تفريجًا لكل هم واستجابة لكل دعاء #امطار_جدة #جدة_الأن #جدة #مطر_الليل pic.twitter.com/5ojIYOnh0p — 'ALBANDARI' (@ladybandari) August 5, 2022

وأظهرت بعض المقاطع تباطؤ حركة السير على بعض طرق جدة بسبب الأمطار.

ليلة ممطرة:

يذكر أن مدينة جدة قد تعرضت الليلة الماضية لأمطار قوية وصواعق برق، فضلًا عن السحب الرعدية.

ولا تزال منطقة مكة المكرمة متأثرة بتنبيه الأرصاد الجوية بشأن استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على مدن: الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة، حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ السبت.

كما تتعرض الكامل وخليص لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية.

أمطار الرياض:



وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوي تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من المدن التالية بالظواهر المذكورة: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وشقراء، وضرمة، وبني تميم.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.