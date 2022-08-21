يبدأ يوم غدٍ الاثنين عودة إداريي وإداريات التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية.

فيديو | غداً.. عودة إداري وإداريات التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/j25R8bHh2i — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

بداية العام الدراسي الجديد

ويأتي عودة الإداريين والمشرفين التربويين للمدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق الأول من صفر لعام 1444هـ، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى المدارس.